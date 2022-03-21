تحضيراً للقاء قطر.. الأخضر الشاب يبدأ معسكر الشرقية

دشن المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، معسكره الإعدادي المقام في المنطقة الشرقية، والذي يمتد حتى التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري، وذلك في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان.