تحضيراً للقاء قطر.. الأخضر الشاب يبدأ معسكر الشرقية

دشن المنتخب السعودي تحت 20 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، معسكره الإعدادي المقام في المنطقة الشرقية، والذي يمتد حتى التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري، وذلك في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 20 عاماً 2023 في أوزبكستان.
وأجرى الأخضر حصته التدريبية على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين الإحماء، أعقبها مران تكتيكي، قبل أن يطبّق اللاعبون مراناً على بناء الهجمة من الخلف.
ويستضيف المنتخب السعودي نظيره القطري في مباراتين تجريبيتين يومي 26 و29 من الشهر الجاري، ضمن معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية.