‬تحضيراً لمواجهة أستراليا المرتقبة.. الأخضر الأولمبي يبدأ استعداده لنصف نهائي آسيا

دشن المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، بعد فوزه أمس الأحد على منتخب فيتنام بنتيجة 2-0، ضمن الدور ربع النهائي من كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان.