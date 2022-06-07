تحضيراً لمواجهة الإمارات.. الأخضر الأولمبي يدشن تدريباته

عاود المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، بعد تعادله أمس مع منتخب اليابان سلبًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.