تحضيراً لمواجهة الصين.. "الأخضر" يختتم معسكر أبوظبي ويغادر إلى الشارقة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته في معسكره المقام في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"؛ استعدادًا لمواجهة منتخب الصين، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.