تحضيراً لمواجهة الصين.. "الأخضر" يختتم معسكر أبوظبي ويغادر إلى الشارقة

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تدريباته في معسكره المقام في العاصمة الإماراتية "أبوظبي"؛ استعدادًا لمواجهة منتخب الصين، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، بحضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.
وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب فندق قصر الإمارات"، تحت إشراف المدير الفني "إيرڤي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين الاستحواذ، واختتمت الحصة التدريبية بتقسيمة من مجموعتين على كامل مساحة الملعب.
يُذكر أن بعثة الأخضر ستغادر إلى إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم الثلاثاء.