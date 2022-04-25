تحضيرًا لمواجهة الظفرة .. الاتفاق يستأنف تدريباته

أستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء أمس الاثنين ، على ملعب مقر معسكره بأبوظبي تحضيرًا لمواجهة الظفرة الإماراتي وديًا الخميس المقبل.
يأتي لقاء الظفرة كسادس وديات الاتفاق وختام معسكر أبو ظبي، ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات لباقي منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكان التدريب قد اشتمل على محاضرة تحفيزية من النجم الفرنسي مالودا، أشاد من خلالها بما شاهده خلال فترة المعسكر وقال : "شكرًا لكم على الدعوة، سعيد بوجودي خلال الفترة الحالية وأتمنى أن أضيف ولو شيئًا بسيطًا لمساعدة الفريق".
وأضاف: "فريق الاتفاق يملك إمكانات ومواهب، وقادر على تجاوز الصعوبات المقبلة في الدوري".
وأشار إلى أنه خلال مسيرته الاحترافية عاش أوقاتًا صعبة ومشابهة لوضع الاتفاق حاليًا، ولكن تمكن من تجاوزها بالتحدي والمثابرة والإصرار لتحقيق الهدف.
وبعد نهاية المحاضرة قدمت إدارة نادي الاتفاق درعًا تذكاريًا إلى النجم مالودا.
كما اشتمل التدريب على محاضرة فيديو من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في قاعة المحاضرات، بعد ذلك تدريب استرجاعي في الملعب للمجموعة التي خاضت ودية العين، فيما استكمل بقية اللاعبين التدريب من خلال تمارين لياقية بالجري ثم بالكرة واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.
وعلى صعيد متصل خضع لاعبو الاتفاق اليوم إلى فحص الـPCR والذي يسبق ودية الظفرة الإماراتي مساء الخميس.