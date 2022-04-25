تحضيرًا لمواجهة الظفرة .. الاتفاق يستأنف تدريباته

كما اشتمل التدريب على محاضرة فيديو من المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون في قاعة المحاضرات، بعد ذلك تدريب استرجاعي في الملعب للمجموعة التي خاضت ودية العين، فيما استكمل بقية اللاعبين التدريب من خلال تمارين لياقية بالجري ثم بالكرة واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.