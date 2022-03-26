تحضيرًا لمواجهة الكأس والآسيوية.. الشباب يتغلب على الفيصلي

تغلب فريق الشباب الأول لكرة القدم على نظيره الفيصلي بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف الدولي.
وسجل البرازيلي إياجو سانتوس مدافع الشباب هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الـ63.
وفي الشوط الثاني أجرى مدربا الفريقين العديد من التغييرات بهدف منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين؛ للوقوف على مستوياتهم قبل استكمال الموسم الرياضي.
ويستعد الشباب لمواجهة نظيره الهلال في 3 إبريل المقبل في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يتأهب الفيصلي لخوض منافسات المجموعة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا التي تنطلق في الـ7 من الشهر ذاته، في المجموعة التي تضم إلى جانبه "السد القطري، الوحدات الأردني وناساف الأوزبكي".