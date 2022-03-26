تحضيرًا لمواجهة الكأس والآسيوية.. الشباب يتغلب على الفيصلي

ويستعد الشباب لمواجهة نظيره الهلال في 3 إبريل المقبل في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما يتأهب الفيصلي لخوض منافسات المجموعة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا التي تنطلق في الـ7 من الشهر ذاته، في المجموعة التي تضم إلى جانبه "السد القطري، الوحدات الأردني وناساف الأوزبكي".