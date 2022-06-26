تحضيرًا لموقعة البقاء أمام الفيحاء .. الاتفاق يكمل جاهزيته لجولة الختام

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية خفيفة، ثم تدريب المربعات ، بعد ذلك قسم كارتيرون لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق الجانب التكتيكي الذي سينتهجه في مواجهة الفيحاء المهمة، ثم أدى الفريق مناورة على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المران بتنفيذ اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.