تحضيرًا لموقعة البقاء أمام الفيحاء .. الاتفاق يكمل جاهزيته لجولة الختام
أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الأخير، اليوم الأحد، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، والذي سيحتضن مواجهته مع فريق الفيحاء يوم غدٍ الاثنين عند الساعة الـ 9 مساءً، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية خفيفة، ثم تدريب المربعات ، بعد ذلك قسم كارتيرون لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق الجانب التكتيكي الذي سينتهجه في مواجهة الفيحاء المهمة، ثم أدى الفريق مناورة على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المران بتنفيذ اللاعبين تدريب الكرات الثابتة والمتحركة على حراس المرمى.
وعلى صعيد متصل واصلت القائمة المنتظمة انتظامها في المعسكر الذي يُقام في أحد فنادق المجمعة استعدادًا لمواجهة فارس الدهناء نظيره الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ 30 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.