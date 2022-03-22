تدشين النسخة الثالثة من دوري المدارس لكرة القدم والألعاب المختلفة للبنين والبنات

يدشن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، غدًا الأربعاء؛ النسخة الثالثة من دوري المدارس لكرة القدم والألعاب المختلفة للبنين والبنات، الذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم، كمشروع وطني رياضي مشترك؛ حيثُ بدأ في عـام 2019، ويهدف لصناعة جيل جديد للرياضة السعودية، والمساهمة في تعزيز الرياضة المدرسية، وتنمية الرياضة في المجتمع، ضمن مستهدفات وزارتي الرياضة والتعليم المنبثقة من رؤية المملكة 2030.