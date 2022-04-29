تذاكر مباراة السعودية والأرجنتين في المونديال من الأكثر إقبالًا

وكان الاتحاد الدولي للعبة حدّد أسعارًا تشجيعية مخفّضة للتذاكر، تصل إلى ما يقارب 11 دولارًا للسكان والمقيمين، فيما تصل أسعار التذاكر للمشجعين الأجانب إلى 69 دولارًا، غير أن تذكرة المباراة النهائية قد تصل إلى نحو 1607 دولارات.