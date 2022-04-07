تذاكر مجانية للجماهير.. التعاون يدشن حضوره الآسيوي أمام الدحيل القطري اليوم

يدشن فريق التعاون السعودي الأول لكرة القدم, مبارياته في دوري أبطال آسيا 2022، مساء اليوم الخميس، حينما يلتقي نظيره الدحيل القطري في تمام الساعة 11:15 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.