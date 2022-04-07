تذاكر مجانية للجماهير.. التعاون يدشن حضوره الآسيوي أمام الدحيل القطري اليوم

يدشن فريق التعاون السعودي الأول لكرة القدم, مبارياته في دوري أبطال آسيا 2022، مساء اليوم الخميس، حينما يلتقي نظيره الدحيل القطري في تمام الساعة 11:15 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.
ويقام هذا اللقاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، والذي تحتضنه المملكة خلال الفترة من 7 - 27 أبريل الحالي بمشاركة 20 فريقاً من بينهم 4 فرق سعودية وهي الهلال والشباب والتعاون والفيصلي .
من جانب آخر تكفلت إدارة نادي التعاون بتقديم 5 آلاف تذكرة "مجانية" للجماهير "التعاونية" أمام الدحيل، وسيتم توزيع التذاكر عند بوابات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.
يذكر أن فريق التعاون يقع في المجموعة الرابعة إلى جانب فرق سيباهان الإيراني، والدحيل القطري، وباختاكور الأوزبكي، حيث تقام لقاءات الفرق على الملعب ذاته .