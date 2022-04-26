تستضيفها السعودية خلال الفترة من 16-21 مايو .. سحب قرعة بطولة غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية

وتلعب كل مجموعة مبارياتها على نظام الدوري من مرحلة واحدة، ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية، وبالمقابل ستلعب المنتخبات التي لم تتأهل لقبل النهائي على تحديد المراكز من 5 إلى 7 بنظام الدوري من مرحلة واحدة.