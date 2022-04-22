تسعون دقيقة تجهز حامل اللقب لـ "الشارقة"

يشار أن الهلال ضمن التأهل إلى دور الـ16 من البطولة القارية، بعد أن تغلب على الاستقلال الطاجيكي 3-0 يوم الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى 2022.