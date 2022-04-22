تسعون دقيقة تجهز حامل اللقب لـ "الشارقة"

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال "حامل اللقب" مساء الجمعة تحضيراته الميدانية؛ استعداداً لمواجهة نظيره "الشارقة الإماراتي" مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
حيث جاءت تفاصيل الحصة التدريبية التي شهدت متابعة رئيس مجلس الإدارة "فهد بن سعد بن نافل" على النحو التالي:
تدريبات لياقية باستخدام الكرة، تطبيقات تكتيكية، جمل فنية، مناورة على جزء من الملعب.
يشار أن الهلال ضمن التأهل إلى دور الـ16 من البطولة القارية، بعد أن تغلب على الاستقلال الطاجيكي 3-0 يوم الثلاثاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى 2022.
وسيتقابل حامل اللقب مع الشارقة الإماراتي يوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.
ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط للريان، و4 للشارقة، في حين لا زال رصيد الاستقلال خالياً من النقاط. حيث ضمن الهلال التأهل إلى دور الـ16.