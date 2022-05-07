تَسَلم الجائزة اليوم.. اتحاد الريشة السعودي الأفضل في العالم

هذا وقد جاءت مشاركة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بالمسابقة في فرع المشاركات، من خلال 9 مشاريع متميزة تفوق من خلالها مشاركات أكثر من 100 دولة من الدول المتقدمة في لعبة الريشة الطائرة المشاركة بالمسابقة في مشاريعها المختلفة، وهذه المشاريع هي: مشروع تدريب المدربين الوطنيين وتدريب الحكام الوطنيين، وكذلك مشروع البطولات المحلية، ومشروع تفعيل اللعبة بالأندية المحلية والريشة الطائرة في الهواء الطلق، وأيضًا مشروع المعسكرات التدريبية للمنتخب السعودي للريشة الطائرة، ومشروع المشاركات الخارجية للمنتخب السعودي، ومشروع التعاون مع اللجنة السعودية الأولمبية والبارالمبية والتعاون مع الأولمبياد الخاص السعودي.