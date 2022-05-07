تَسَلم الجائزة اليوم.. اتحاد الريشة السعودي الأفضل في العالم

قدّم رئيس الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بول إيريك، جائزة أفضل اتحاد في العالم للريشة الطائرة للمركز الأول في فرع المشاركة، لرئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة مقرن بن محمد المقرن.
جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة 2022م الذي أقيم في العاصمة التايلاندية بانكوك بمشاركة 196 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة؛ حيث تَضَمّن الاجتماعُ حفلَ توزيع جوائز مسابقة الاتحاد الدولي للريشة الطائرة في عدة فروع هي: (جائزة تأثير برامج الاتحاد الدولي، وجائزة المشاركة، وجائزة الترويج الرياضي، وجائزة التفاعل والانخراط مع الجماهير).
هذا وقد جاءت مشاركة الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بالمسابقة في فرع المشاركات، من خلال 9 مشاريع متميزة تفوق من خلالها مشاركات أكثر من 100 دولة من الدول المتقدمة في لعبة الريشة الطائرة المشاركة بالمسابقة في مشاريعها المختلفة، وهذه المشاريع هي: مشروع تدريب المدربين الوطنيين وتدريب الحكام الوطنيين، وكذلك مشروع البطولات المحلية، ومشروع تفعيل اللعبة بالأندية المحلية والريشة الطائرة في الهواء الطلق، وأيضًا مشروع المعسكرات التدريبية للمنتخب السعودي للريشة الطائرة، ومشروع المشاركات الخارجية للمنتخب السعودي، ومشروع التعاون مع اللجنة السعودية الأولمبية والبارالمبية والتعاون مع الأولمبياد الخاص السعودي.
وتُعد هذه الجائزة تثمينًا للجهود التي بذلها الاتحاد بدعم من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التي أثمرت في تحقيق منجزات متميزة في نشر وتطوير رياضة الريشة الطائرة في المملكة العربية السعودية.
من جانبه عبّر رئيس الاتحاد السعودي للريشة الطائرة عن سعادته الكبيرة بتحقيق الاتحاد السعودي للريشة الطائرة لهذا الإنجاز العالمي الهام الذي يتم تحقيقه للمرة الأولى على مستوى المملكة العربية السعودية، كما أوضح أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للدعم غير المسبوق الذي تحظى به الرياضات المختلفة ورياضة الريشة الطائرة بوجه خاص بالمملكة العربية السعودية، بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والذي تُرجم خلال استراتيجية الاتحاد السعودي للريشة الطائرة التي تم تخطيطها وتنفيذها تحت مظلة استراتيجية دعم الاتحادات التي أطلقتها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
ورفع بهذه المناسبة خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارامبية السعودية، والأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية؛ على الدعم والمتابعة الذي تحظى به الرياضة بالمملكة العربية السعودية متمثلة في الاستراتيجيات والبرامج التي تهدف لدعم وتطوير الرياضات المختلفة.
كما أضاف أن لجميع منسوبي الاتحاد دور في تحقيق هذا المنجز العالمي الذي يُعد أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في تاريخ الاتحاد منذ تأسيسه بعام 2014.