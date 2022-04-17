"تشيلسي" يضرب موعدًا مع" ليفربول" في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

بلغ تشيلسي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بتخطيه كريستال بالاس بهدفين دون مقابل، اليوم الأحد ضمن نصف النهائي، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.
ووقع على الهدف الأول للبلوز، البديل روبن لوفتوس تشيك 65، وأضاف ماسون مونت الهدف الثاني بالدقيقة 76 من زمن المباراة.
وضرب فريق المدرب الألماني توماس توخيل موعدًا في النهائي مع فريق مواطنه الألماني الآخر يورغن كلوب ليفربول الذي تخطى بدوره مانشستر سيتي 3-2 في المباراة الأخرى بقبل النهائي يوم السبت، في 14 مايو في إعادة لنهائي كأس الرابطة خلال الموسم الجاري.
وهذه المرة 16 التي يخوض فيها البلوز النهائي وقد حقق اللقب في 8 مناسبات.