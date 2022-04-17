"تشيلسي" يضرب موعدًا مع" ليفربول" في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

بلغ تشيلسي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بتخطيه كريستال بالاس بهدفين دون مقابل، اليوم الأحد ضمن نصف النهائي، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.