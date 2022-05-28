تشيلسي يعلن التوصل لاتفاق بشأن صفقة بيع النادي.. تبقى خطوة على الاستحواذ

ويوم الثلاثاء الماضي أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن تحالف "بولي - كليرليك"، الذي وافق على شروط الاستحواذ على نادي تشيلسي مقابل 5.33 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر، اجتاز فحص مالكي ومديري الرابطة.