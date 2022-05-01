تصرف غريب.. بيل يفسد احتفالات ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني

وأضافت "ماركا": "تتناقض حالة بيل مع حالة نجم الفريق الآخر إيدين هازارد، الذي ذهب إلى الملعب للاحتفال باللقب برفقة عائلته بأكملها، رغم أنه لم يعد لاعبًا أساسيًّا في تشكيلة الريال هذا الموسم، لكنه اصطحب أطفاله الصغار إلى ملعب سانتياغو برنابيو ليتمتعوا بالحفل، وهو ما فعله اللاعبون الآخرون الذين غابوا عن لقاء إسبانيول لأسباب مختلفة، مثل يوفيتش وناتشو".