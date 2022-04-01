تعرَّف على تاريخ مواجهات الأخضر مع فِرق مجموعته بكأس العالم 2022

فيما التقى المنتخب السعودي نظيره البولندي 3 مرات، جميعها كانت مباريات ودية، كانت حصيلتها تفوق الفريق الأوروبي. وكان أول لقاء بينهما عام 1994 في مدينة كان الفرنسية، وانتهى حينها (1-0)، وعاد المنتخبان والتقيا مجددًا في العام ذاته، لكن هذه المرة بالمملكة العربية السعودية، وانتهى (2-1). أما المباراة الأخيرة فكانت في 2006، وفازت بها بولندا بالنتيجة ذاتها.