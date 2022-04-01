تعرَّف على تاريخ مواجهات الأخضر مع فِرق مجموعته بكأس العالم 2022

يقصُّ المنتخب السعودي مشواره بنهائيات كأس العالم قطر 2022 بمواجهة نظيره الأرجنتيني، بطل العالم في مناسبتَيْن، يوم 22 نوفمبر المقبل على ملعب لوسيل. وستكون المواجهة المناسبة الخامسة التي تجمع المنتخبَين تاريخيًّا.
يبحث المنتخب السعودي عن فوزه الأول في مواجهاته مع نظيره الأرجنتيني بعدما أوقعته القرعة إلى جانب المنتخب الأمريكي الجنوبي ضمن دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2022.
وسبق أن تواجه الطرفان 4 مرات سابقة، اثنتان منها في الكأس الذهبية الأسترالية في عام 1988، ولقاء في كأس القارات، استضافته السعودية عام 1992، في حين كان آخر لقاء بينهما عام 2012 حينما حل منتخب التانغو ضيفًا على نظيره السعودي في مباراة ودية على ملعب الملك فهد الدولي.
وانتهى اللقاء الأول بالتعادل 2 – 2. سجل للسعودية ماجد عبدالله وهيرنان إدغاردو دياز في مرماه، فيما سجل اللاعب نفسه ثنائية "الألبيسيليستي". وفي اللقاء الثاني خلال البطولة نفسها فازت الأرجنتين بثنائية دييغو سيميوني وأوسكار ديرتشيا.
وأقيمت المباراة الثالثة عام 1992 عندما استضافت السعودية أولى نسخ كأس القارات، وخسر فيها المضيف أمام الأرجنتين 1 – 3. سجل للضيوف كل من ليوناردو رودريغيز وكلاوديو كانيجيا ودييغو سيميوني، فيما أحرز سعيد العويران الهدف الوحيد.
أما آخر مواجهة جمعت بينهما فقد كانت ودية، واستضافتها العاصمة الرياض بتاريخ 14 نوفمبر عام 1992، وانتهت بالتعادل السلبي.
فيما التقى المنتخب السعودي نظيره البولندي 3 مرات، جميعها كانت مباريات ودية، كانت حصيلتها تفوق الفريق الأوروبي. وكان أول لقاء بينهما عام 1994 في مدينة كان الفرنسية، وانتهى حينها (1-0)، وعاد المنتخبان والتقيا مجددًا في العام ذاته، لكن هذه المرة بالمملكة العربية السعودية، وانتهى (2-1). أما المباراة الأخيرة فكانت في 2006، وفازت بها بولندا بالنتيجة ذاتها.
ويعود المنتخب السعودي إلى مواجهة جديدة أمام نظيره الأمريكي الشمالي منتخب المكسيك؛ وذلك بعد وقوعهما في المجموعة الثالثة في قرعة كأس العالم 2022.
وتواجهت السعودية مع المكسيك من قبل في خمس مواجهات، ثلاث منها كانت ببطولة كأس القارات، واثنتان وديتان.
الأولى كانت عام 1995 في كأس القارات التي استضافتها السعودية، وفازت فيها المكسيك 2-0.
الثانية كانت في العام ذاته في مباراة ودية، أُقيمت بمدينة لوس إنجلوس (أمريكا)، وانتهت بفوز المكسيك (2-1).
والثالثة عام 1997 في كأس القارات بالسعودية، وفيها تعرَّض الأخضر لخسارة قاسية (0-5).
والرابعة كانت مباراة ودية، أُقيمت عام 1998 بفرنسا وفيها حضر التعادل السلبي بين المنتخبَيْن.
والخامسة عام 1999، وكان اللقاء الأخير الذي جمع بينهما في كأس القارات بالمكسيك، وفاز حينها أصحاب الأرض 5-1.