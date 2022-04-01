تعرَّف على مواعيد وملاعب مباريات ‫المنتخب السعودي في كأس العالم 2022

ويختتم المنتخب السعودي مبارياته في دور المجموعات بملاقاة نظيره المكسيكي يوم 30 نوفمبر، الذي وصل إلى المونديال في 16 مناسبة. وسيلاقيه على ملعب 974 الذي يقع في منطقة راس أبو عبود في الدوحة، الذي يعتبر أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ بطولات كأس العالم، ويعكس اسمه عدد حاويات الشحن المستخدمة في تشييده. كما أن 974 هو رمز الاتصال الدولي لقطر. وتبلغ طاقة الملعب الجماهيرية 40 ألف مقعد.