تعرَّف على مواعيد وملاعب مباريات ‫المنتخب السعودي في كأس العالم 2022

أوقعت قرعة كأس العالم قطر 2022 التي أُقيمت اليوم الجمعة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بالعاصمة القطرية المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبات "الأرجنتين والمكسيك وبولندا".
وسيستهل الأخضر السعودي مشواره بكأس العالم بمواجهة نظيره الأرجنتيني بطل العالم في مناسبتَيْن يوم 22 نوفمبر المقبل على ملعب لوسيل في مدينة لوسيل الواقعة على مسافة 15 كلم إلى الشمال من وسط الدوحة، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 80.000 مقعد.
في حين سيخوض مباراته الثانية بلقاء منتخب بولندا يوم 26 نوفمبر، الذي وصل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم ثماني مرات في أعوام 1938، 1974، 1978، 1982، 1986، 2002، 2006 و2018، على ملعب الجنوب في مدينة الوكرة القطرية، وتبلغ طاقته الاستيعابية 40.000 مقعد.
ويختتم المنتخب السعودي مبارياته في دور المجموعات بملاقاة نظيره المكسيكي يوم 30 نوفمبر، الذي وصل إلى المونديال في 16 مناسبة. وسيلاقيه على ملعب 974 الذي يقع في منطقة راس أبو عبود في الدوحة، الذي يعتبر أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ بطولات كأس العالم، ويعكس اسمه عدد حاويات الشحن المستخدمة في تشييده. كما أن 974 هو رمز الاتصال الدولي لقطر. وتبلغ طاقة الملعب الجماهيرية 40 ألف مقعد.