تعليق منافسات الدوري الأوكراني.. بسبب الغزو الروسي

أعلنت رابطة الدوري الأوكراني تعليق منافسات الدوري المحلي بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة، في أعقاب الغزو الروسي للبلاد.

وذكر بيان مقتضب عبر الموقع الرسمي لرابطة الدوري الأوكراني الممتاز لكرة القدم، أن القرار جرى اتخاذه بعد إعلان الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأحكام العرفية.

ولم تكشف الرابطة في البيان عن الفترة التي سيتم خلالها تعليق مسابقة الدوري الممتاز.

وكان من المنتظر أن يستأنف الدوري يوم الجمعة بعد نهاية فترة التوقف الشتوي، لكن رابطة الدوري قررت بالتنسيق مع الاتحاد تأجيل الانطلاقة في ظل التطورات السياسية السريعة.