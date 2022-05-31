تفوق على "البريكان".. لاعب الباطن "يوسف فواز" نجم الجولة 28 من دوري المحترفين

وحصل يوسف فواز على أصوات الغالبية في الاستفتاء، الذي طرحته رابطة دوري المحترفين السعودي، وشارك به 46،827 صوتاً بـ46،2 % من الأصوات، متفوقاً على الدولي السعودي فراس البريكان لاعب الفتح صاحب المرتبة الثانية بـ40،8 فيما حل البرازيلي كارلوس جونيور نجم الشباب ثالثاً بـ13% من الأصوات.