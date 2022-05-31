تفوق على "البريكان".. لاعب الباطن "يوسف فواز" نجم الجولة 28 من دوري المحترفين

نصب اللاعب الشاب يوسف فواز لاعب فريق الباطن، نفسه نجماً للجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وحصل يوسف فواز على أصوات الغالبية في الاستفتاء، الذي طرحته رابطة دوري المحترفين السعودي، وشارك به 46،827 صوتاً بـ46،2 % من الأصوات، متفوقاً على الدولي السعودي فراس البريكان لاعب الفتح صاحب المرتبة الثانية بـ40،8 فيما حل البرازيلي كارلوس جونيور نجم الشباب ثالثاً بـ13% من الأصوات.
وقاد يوسف فريقه لانتصار ثمين على مضيفه الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حافظ من خلالها الباطن على حظوظه في قائمة البقاء بدوري المحترفين.
وقلب اللاعب الشاب تأخر فريقه بثنائية إلى فوز غال بتسجيله هدفين من أهداف فريقه الثلاثة، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 87 من عمر المباراة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء خدعت الحارس قبل أن تتابع طريقها نحو الشباك.
وما هي إلا 3 دقائق، حتى عاد ذات اللاعب ليسجل هدف الانتصار الثمين للباطن بمجهود فردي مميز توغل من خلاله داخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة قوية عجز الحارس إبراهيم زايد عن التصدي لها.
ورفع الباطن رصيده إلى 29 نقطة أبقته بالمركز الخامس عشر، وما قبل الأخير، وبفارق نقطتين عن مناطق الأمان.