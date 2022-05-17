تكتيك ومناورة تجهز الهلال لنهائي كأس الملك.. و"الفيحاء" يجري تمريناً مغلقاً

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم الثلاثاء، مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة "الفيحاء"، الخميس المقبل؛ في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ركز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني " دياز" في المران على الجوانب التكتيكية والفنية.