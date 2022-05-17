تكتيك ومناورة تجهز الهلال لنهائي كأس الملك.. و"الفيحاء" يجري تمريناً مغلقاً

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم الثلاثاء، مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة "الفيحاء"، الخميس المقبل؛ في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ركز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني " دياز" في المران على الجوانب التكتيكية والفنية.
اشتمل المران على: تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة فنية.
وتغادر بعثة الفريق مساء اليـوم إلى "جدة"، على أن يختتم الفريق تحضيراته الميدانية بمران مغلق يجريه مساء الغد تأهباً لخوض النهائي.
في الجانب الآخر وصلت بعثة الفيحاء إلى مدينة جدة ،ويجري الفريق تمارينه (مغلقة) مساء اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة".