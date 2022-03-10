تمارين تكتيكية تجهز النصر للاتفاق.. والإدارة تقترب من التعاقد مع مدرب أوروبي

وكشفت أن اجتماعًا جرى بين إدارتَي النصر والمدرب الأوروبي الشهير قبل يومين، توصل من خلاله الطرفان إلى اتفاق مبدئي، على أن يحسم الموضوع في حال الاتفاق على الجوانب المالية.