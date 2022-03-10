تمارين تكتيكية تجهز النصر للاتفاق.. والإدارة تقترب من التعاقد مع مدرب أوروبي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الخميس، تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة الاتفاق، غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأت الحصة التدريبية بتمارين لياقية، ثم أجرى اللاعبون تمارين تكتيكية طبق خلالها المدير الفني الأرجنتيني "روسو" النهج التكتيكي الذي سيتبعه في مباراة الغد، قبل أن يجري تمارين على الكرات الثابتة.
وفور نهاية الحصة التدريبية توجهت بعثة الفريق إلى مطار الملك خالد، تأهبًا للمغادرة إلى الدمام؛ استعدادًا لمباراة الاتفاق المقررة على ملعب الأمير محمد بن فهد.
وينوي الأرجنتيني "روسو" مدرب النصر، الاستعانة بخدمات المدافع عبد الله مادو أمام الاتفاق، غدًا الجمعة، بسبب النقص في خط دفاع الفريق، في ظل إيقاف المدافع الأرجنتيني فونيس موري بعد طرده أمام الهلال، وإصابة الظهير الأيسر منصور الشمري، والظهير الأيمن سلطان الغنام.
وفي سياق متصل ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، عن بدء تحرك إدارة النصر للتعاقد مع مدرب جديد لقيادة الفريق خلال الفترة الصيفية، بعد أن ودع الفريق بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الملك، وتضاءلت آماله بتحقيق لقب الدوري.
وكشفت أن اجتماعًا جرى بين إدارتَي النصر والمدرب الأوروبي الشهير قبل يومين، توصل من خلاله الطرفان إلى اتفاق مبدئي، على أن يحسم الموضوع في حال الاتفاق على الجوانب المالية.
ويحتل النصر المركز الثالث في سلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 44 نقطة، فيما يملك الاتفاق 23 نقطة في المركز الـ14.