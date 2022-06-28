تمديد الموعد النهائي لإبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد أصدر الدعوة من أجل إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا بتاريخ 31 مايو 2022، وذلك في أعقاب اعتذار الصين عن استضافة كأس آسيا 2023.