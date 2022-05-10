تنطلق في الكويت الجمعة المقبل.. السعودية تشارك بـ 16 لعبة في ألعاب الخليج الثالثة

تشارك السعودية في دورة الألعاب الخليجية الثالثة "الكويت2022" التي تنطلق يوم الجمعة المقبل في العاصمة الكويتية الكويت بمشاركة جميع دول مجلس التعاون الخليجي وتستمر حتى نهاية مايو الحالي.
ووصلت مساء اليوم، أول الفرق السعودية، ممثلة بالمنتخب السعودي لكرة القدم للسيدات، الذي يدشن مشاركته بالدورة أمام المنتخب البحريني عند الخامسة من مساء يوم الأحد المقبل.
وتشهد الدورة مشاركة نسائية للمرة الأولى في تاريخها، ويمثل المملكة أكثر من 250 لاعباً ولاعبة سيتواجدون في ألعاب: كرة الصالات (رجال ونساء)، وكرة السلة 5×5 رجال، وكرة السلة 3×3 نساء، وألعاب القوى (رجال ونساء)، والبادل (رجال ونساء)، والألعاب الإلكترونية (رجال ونساء)، والدراجات الهوائية (رجال ونساء)، والسباحة وكرة الطاولة والتنس والهوكي على الجليد والرماية وكرة اليد والجودو والكاراتيه والكرة الطائرة والمبارزة للرجال.
وخصصت اللجنة العليا المنظمة للدورة، 12 منشأة لاستضافة المنافسات وهى: مقر اللجنة الأولمبية الكويتية، فندق كراون بلازا، مجمع أحواض الشيخ ناصر المحمد للألعاب المائية، صالة الشيخ عبدالله الجابر الصباح، مضمار وميدان أحمد الرشدان، مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس، مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية، جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، النادي الكويتي للألعاب المائية، صالات الشيخ سعد العبدالله الصباح، نادي اليرموك الرياضي، ونادي الكويت الرياضي.
يذكر أن السعودية تصدرت الترتيب العام لدورة (الدمام 2015) برصيد 115 ميدالية متنوعة (57 ذهبية و35 فضية و23 برونزية)، والإمارات ثانياً بإجمالي 73 ميدالية متنوعة، (26 ذهبية و 20 فضية و27 برونزية)، وقطر ثالثاً بـ59 ميدالية (11 ذهبية 17 فضية و31 برونزية)، والبحرين رابعاً برصيد 43 ميدالية (7 ذهبية 20 فضية و16 برونزية)، وعمان خامساً برصيد 29 ميدالية (4 ذهبية و13 فضية و12 برونزية).
وفي دورة المنامة 2011، تصدرت الكويت الترتيب العام بواقع 41 ميدالية (22 ذهبية و11 فضية و8 برونزية)، وقطر ثانياً بمجموع 27 ميدالية (10 ذهبية و12 فضية و5 برونزية)، والبحرين ثالثاً بـ23 ميدالية (10 ذهبية و7 فضية و6 برونزية)، والإمارات رابعاً بـ26 ميدالية (5 ذهبية و 12 فضية و9 برونزية)، والسعودية خامساً بـ32 ميدالية (4 ذهبية و9 فضية و19 برونزية)، وعمان سادساً بـ14 ميدالية (4 ذهبية ومثلها فضية و6 برونزية).