تنطلق في الكويت الجمعة المقبل.. السعودية تشارك بـ 16 لعبة في ألعاب الخليج الثالثة

ووصلت مساء اليوم، أول الفرق السعودية، ممثلة بالمنتخب السعودي لكرة القدم للسيدات، الذي يدشن مشاركته بالدورة أمام المنتخب البحريني عند الخامسة من مساء يوم الأحد المقبل.