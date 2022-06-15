بعد فوزه على نظيره السر.. "البكر" يتوج الرياض بكأس دوري الأولى لكرة القدم الصالات

وكان الرياض تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الأمجاد بنتيجة 6-1 في مباراة نصف النهائي التي جرت بينهما مساء أمس الثلاثاء على صالة نادي النصر، فيما تأهل السر بعد فوزه على هجر بالنتيجة ذاتها في نصف النهائي الثاني.