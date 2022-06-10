توقفات طويلة بانتظار دوري المحترفين قبل انطلاق المونديال

كشفت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة، أن منافسات الموسم القادم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ستتوقف قبل شهر من انطلاق كأس العالم قطر 2022م.
وذكرت "الشرق الأوسط" أن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد طلب من اتحاد الكرة السعودي إيقاف منافسات الدوري السعودي الذي سينطلق في الخامس والعشرين من شهر أغسطس المقبل قبل كأس العالم المقررة في قطر بشهر كامل على الأقل، وذلك بهدف تحضير المنتخب السعودي.
وأفادت أن هذه لن تكون فترة التوقف الوحيدة خلال النصف الأول من الموسم الجديد، حيث ستكون هناك فترة توقف دولي قبلها في شهر سبتمبر المقبل، وفيها سيجري المنتخب السعودي المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 ، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر في مدينة أليكانتي الإسبانية ، وسيخوض الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، فيما ستحدد هوية المباراة الودية الثانية لاحقًا، مما يعني إيقاف الدوري لمدة أسبوعين خلال الشهر ذاته.
وفي شهر أكتوبر سيتم التوقف الأخير للدوري تحضيراً لكأس العالم لمدة شهراً كاملاً، ثم بعد ذلك الدخول في معترك منافسات كأس العالم التي تنطلق في 21 نوفمبر وتستمر حتى 18 من شهر ديسمبر.
وبذلك سيتوقف الدوري السعودي للمحترفين الموسم المقبل، والذي ينطلق في 25 أغسطس، لأكثر من شهرين قبل وأثناء كأس العالم.