توقفات طويلة بانتظار دوري المحترفين قبل انطلاق المونديال

وأفادت أن هذه لن تكون فترة التوقف الوحيدة خلال النصف الأول من الموسم الجديد، حيث ستكون هناك فترة توقف دولي قبلها في شهر سبتمبر المقبل، وفيها سيجري المنتخب السعودي المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 ، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر في مدينة أليكانتي الإسبانية ، وسيخوض الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، فيما ستحدد هوية المباراة الودية الثانية لاحقًا، مما يعني إيقاف الدوري لمدة أسبوعين خلال الشهر ذاته.