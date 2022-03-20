توقيع اتفاقية بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ووزارة الحرس الوطني

وقعت وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع وزارة الحرس الوطني، بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأطراف الثلاثة، إضافةً إلى وضع خطط وبرامج رياضية مشتركة تساهم في تحقيق نتائج مشرفة على الصعيـد المحلي والإقليمي والدولي، واستثمار خدمات وقدرات منسوبي وزارتي الرياضة والحرس الوطني واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.