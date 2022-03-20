توقيع اتفاقية بين وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ووزارة الحرس الوطني

وقعت وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مع وزارة الحرس الوطني، بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الأطراف الثلاثة، إضافةً إلى وضع خطط وبرامج رياضية مشتركة تساهم في تحقيق نتائج مشرفة على الصعيـد المحلي والإقليمي والدولي، واستثمار خدمات وقدرات منسوبي وزارتي الرياضة والحرس الوطني واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وجرت مراسم التوقيع في المبنى الرئيس لمقر وزارة الحرس الوطني بمدينة الرياض؛ حيثُ مثل وزارة الرياضة عبدالعزيز المسعد وكيل الوزارة لشؤون الرياضة والشباب، ومثّل اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبد العزيز العنزي الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، فيما وقع الاتفاقية من جانب الحرس الوطني وكيل الوزارة عبدالعزيز المهنا.
وتتضمن اتفاقية التعاون: تطوير اللاعبين المميزين بما يتوافق مع برامج اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والمساهمة في وضع برامج رياضية للمشاركين والمرابطين في الحدود من منسوبي وزارة الحرس الوطني، إضافة إلى عقد دورات تدريبية في المجال الرياضي والإداري والطب الرياضي، ودورات لصقل وترفيع الحكام في جميع المشاركات الداخلية والخارجية بما يتوافق مع خطط وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.