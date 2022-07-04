"تونس" تستضيف عربية اليـد المؤهلة لبطـولة العالم "سوبر جلوب"

وجاء اختيار "تونس" من بين أربع دول عربية تقدمت لاستضافة البطولة، إذ أكد الأستاذ فاخر غاشي الأمين العام للاتحاد العربي، أن الملفات الأربعة كانت متكاملة وجميعها محل تقدير الاتحاد العربي، لحرص تلك الدول على الاستضافة، إلا أن اختيـار "تونس"، جاء نظير الجاهزية التي توازي ضيق الوقت والتوقيت، وتوفر الصالات الرياضية لأداء التدريبات والمباريات، متمنياً لكل الفرق العربية دوام التوفيق ولتونس نجاح التنظيم.