"ثانوية الروضة" و"متوسطة صامطة" يتأهّلان عن "تعليم جازان" لبطولة نخبة دوري المدارس

وحقق فريق متوسطة صامطة الفوز على فريق متوسطة الحرجة الذي يمثل إدارة تعليم صبيا في فئة 15عامًا، فيما حققت ثانوية الروضة الفوز على فريق ثانوية خضيرة الذي يمثل إدارة تعليم صبيا في فئة 18 عامًا، وذلك في اليوم الختامي لدوري المدارس بالمنطقة على ملعب مجمع الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز.