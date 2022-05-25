"ثانوية الروضة" و"متوسطة صامطة" يتأهّلان عن "تعليم جازان" لبطولة نخبة دوري المدارس

هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، متوسطة صامطة من مكتب تعليم صامطة، وثانوية الروضة من مكتب التعليم بوسط جازان، بعد تأهل فريقيهما لتمثيل المنطقة في بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس، والمقرر لها بمحافظة جدة نهاية الشهر الجاري.
وحقق فريق متوسطة صامطة الفوز على فريق متوسطة الحرجة الذي يمثل إدارة تعليم صبيا في فئة 15عامًا، فيما حققت ثانوية الروضة الفوز على فريق ثانوية خضيرة الذي يمثل إدارة تعليم صبيا في فئة 18 عامًا، وذلك في اليوم الختامي لدوري المدارس بالمنطقة على ملعب مجمع الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز.
جاء ذلك بحضور مدير إدارة تعليم صبيا المكلف عثمان بن محمد مسملي، ومساعد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان للشؤون التعليمية الدكتور أحمد بن ظافر عطيف.
ورفع المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم أبوهادي، شكره لأمير منطقة جازان على تدشينه للدوري واهتمامه ودعمه ونائبه بكل البرامج التي تخدم أبناء وبنات المنطقة.
وأشاد بالنتائج المتميزة التي حققها مشروع دوري المدارس في إبراز المواهب الرياضية التي ينتظرها مستقبل كبير بإذن الله مع المنتخبات الوطنية، إضافة لمساهمة الدوري في التشجيع على ممارسة الرياضة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مثمنًا جميع الجهود التي بذلتها اللجان المنظمة للدوري، ومتمنيًا للفرق المتأهلة التوفيق في المرحلة المقبلة.