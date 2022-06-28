ثلاثي الهلال في صدارة التشكيلة المثالية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تربع محترف الفريق الكروي الأول بنادي الهلال النيجيري أوديون إيغالو، على قمة التشكيلة المثالية لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال موسم 2021-2022، بعد تسجيله 24 هدفًا وتربّعه على قمة صدارة الهدافين.
وكشف موقع "سوفا سكور" العالمي، الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية للموسم الكروي في دوري المحترفين، والتي شهدت حضور الثنائي السعودي سالم الدوسري لاعب الهلال، وسامي الخيبري مدافع الفيحاء.
وتضمّنت التشكيلة المثالية التي تعتمد على الأرقام والإحصاءات وفقًا لموقع "سوفا سكور" كلًّا من: فلاديمير ستوكوفيتش لاعب الفيحاء في حراسة المرمى، وبالدفاع سامي الخيبري لاعب الفيحاء، فاروق شافعي لاعب ضمك، وأليوسكي لاعب الأهلي.
أما خط الوسط فتواجد فيه سالم الدوسري لاعب الهلال، كويفا لاعب الفتح، موسونا لاعب الطائي، وبيريرا لاعب الهلال. وفي الهجوم الثلاثي: أندرسون تاليسكا لاعب النصر، رومارينيو لاعب الاتحاد، وإيغالو لاعب الهلال.