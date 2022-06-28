ثلاثي الهلال في صدارة التشكيلة المثالية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وتضمّنت التشكيلة المثالية التي تعتمد على الأرقام والإحصاءات وفقًا لموقع "سوفا سكور" كلًّا من: فلاديمير ستوكوفيتش لاعب الفيحاء في حراسة المرمى، وبالدفاع سامي الخيبري لاعب الفيحاء، فاروق شافعي لاعب ضمك، وأليوسكي لاعب الأهلي.