ثلاث ميداليات حصيلة أخضر الجوجيتسو في بطولة الفجيرة الدولية

أحرز لاعب المنتخب السعودي للجوجيتسو عبدالله ندا، ذهبية وزن 62 للناشئين فئة الحزام الأخضر، بعد تغلبه على نظيره الإماراتي في المباراة النهائية لبطولة الفجيرة الدولية لرابطة أبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو.
وحققت "لينا الحكيم" لاعبة المنتخب السعودي الميدالية الفضية في وزن 70 للشباب فئة الحزام الأزرق، بعد خسارتها في المباراة النهائية من أمام اللاعبة الإماراتية ميرا الجرجاوي في بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو.
وفاز بديع إدريس لاعب المنتخب السعودي، بالميدالية البرونزية لوزن 73 للشباب فئة الحزام الأزرق، بعد تغلبه على لاعب جنوب إفريقيا BINKS ضمن بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو.
يشار إلى أن البطولة التي انطلقت اليوم وتستمر على مدار يومين، تمنح الفائزين بالمركز الأول في كل فئة 600 نقطة تصنيفية.
وتأتي المنافسات في إطار سلسلة بطولات رابطة أبو ظبي لمحترفي الجوجيتسو حول العالم، والتي تقام 5 منها داخل الإمارات خلال موسم 2022، وكانت أولاها بطولة أبو ظبي الدولية لرابطة محترفي الجوجيتسو شهر فبراير الماضي، والثانية جولة دبي التي أقيمت في مارس الماضي.
وتقام البطولة على مدى يومي السبت والأحد، وتبدأ غدًا بمنافسات الشباب والأساتذة؛ على أن تُستكمل يوم الأحد بمنافسات الهواة والمحترفين.