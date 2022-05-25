ثلاث ميداليات للمنتخبات السعودية في عاشر أيام خليجية الكويت الثالثة

رفعت المنتخبات السعودية، المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة رصيدها من الميداليات المتنوعة إلى 44 ميدالية (9 ذهبيات و14 فضية و21 برونزية) في نهاية اليوم العاشر من الدورة التي انطلقت بالكويت منتصف الشهر الحالي وتختتم يوم الثلاثاء المقبل.
وجاءت الميداليات، عن طريق المنتخب السعودي لكرة القدم للصالات للرجال، بتحقيقه للميدالية الفضية ووصافة منافسات كرة القدم.
فيما جاءت الميدالية الثانية، بوساطة لاعب المنتخب السعودي للجودو نايف عمار بإحرازه الميدالية الفضية لوزن تحت 100 كجم بخسارته في نهائي الوزن أمام الإماراتي "آرام روجين" على صالة الشيخ عبدالله الجابر الصباح.
فيما نال منتخب كرة السلة، برونزية منافسات الرجال عقب فوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على شقيقه البحريني (65-57) نقطة.
وفي منافسات كرة الطاولة المقامة في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية، ضرب الثلاثي السعودي عبدالعزيز بوشليبي وعلي الخضراوي وخالد الشريف موعدًا مع ميداليتين من ثلاث في منافسات الفردي، عقب تأهلهم لنصف نهائي المسابقة إلى جانب الكويتي إبراهيم حسن، حيث يلتقي بوشليبي بزميله الشريف، والخضراوي بالكويتي حسن عند العاشرة من صباح الغد، على أن يُقام النهائي مساء اليوم نفسه.
وفي منافسات الزوجي، تأهل الخضراوي وزميله بوشليبي إلى نصف ونهائي المسابقة غدًا؛ بتغلبهما على الثنائي الإماراتي صلاح الدين البلوشي وعبدالله البلوشي، فيما فقد عبدالعزيز العباد والشريف فرصة التأهل لدور الأربعة عقب خسارتهما أمام ثنائي قطر أحمد المهندي ومحمد حسين 3-1.
فاز المنتخب السعودي للهوكي على الجليد على المنتخب البحريني في ثاني لقاءاته بالدورة بنتيجة 6-2، في المباراة التي جرت بينهما على صالة النادي الكويتي للألعاب الشتوية، على أن يلتقي بالمنتخب الكويتي عند السابعة من مساء الغد.
وفي اليد، خسر الأخضر مباراته الافتتاحية أمام المنتخب القطري بنتيجة (20-33) على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح، وسيلاقي نظيره الكويتي عند السابعة من مساء غدٍ الخميس.
وفي مجمع جابر العبدالله الدولي للتنس، تأهل لاعب أخضر التنس عمار الحقباني لنهائي مسابقة الفردي، بعد تغلبه على شقيقه سعود في نصف نهائي المسابقة بمجموعتين دون مقابل (6-4 و6-3)، وسيخوض نهائي الفردي عند الخامسة مساءً أمام الكويتي عيسى قبازارد.
كما تأهل الثنائي عمار وسعود إلى نهائي منافسات الزوجي عقب تغلبهم على لاعبي المنتخب الكويتي علي الشطي وعبد الحميد مبارك بمجموعتين نظيفتين، وسيواجهان ثنائي قطر مبارك شنان وراشد نواف عند السابعة والنصف مساءً.
وفي البادل، خسر المنتخب السعودي للرجال مباراته الثانية بالدورة أمام نظيره الإماراتي 1-2، وهي النتيجة نفسها التي خسر بها فريق السيدات أمام عمان في المنافسات التي يحتضنها نادي اليرموك بالكويت.
وتتواصل يوم الغد، منافسات البادل، بمواجهة نساء السعودية مع البحرين عند الرابعة عصرًا، فيما يلتقي أخضر الرجال بنظيره القطري عند الخامسة عصرًا.
وفي الكرة الطائرة، خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الكويتي بنتيجة 0-3 (23-25، 21-25، 23-25).