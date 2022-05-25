ثلاث ميداليات للمنتخبات السعودية في عاشر أيام خليجية الكويت الثالثة

وفي منافسات كرة الطاولة المقامة في مقر اللجنة الأولمبية الكويتية، ضرب الثلاثي السعودي عبدالعزيز بوشليبي وعلي الخضراوي وخالد الشريف موعدًا مع ميداليتين من ثلاث في منافسات الفردي، عقب تأهلهم لنصف نهائي المسابقة إلى جانب الكويتي إبراهيم حسن، حيث يلتقي بوشليبي بزميله الشريف، والخضراوي بالكويتي حسن عند العاشرة من صباح الغد، على أن يُقام النهائي مساء اليوم نفسه.