جازان تستضيف بطولة غرب آسيا بمشاركة 7 منتخبات لكرة القدم الشاطئية

وضمن استعداد الاتحاد السعودي لاستضافة البطولة، انتهى تجهيز ملعب جازان الشاطئي بالتعاون مع إمارة المنطقة خلال 4 أيام بسعة 2210 مشجعين، إذ يقع الملعب شمال الكورنيش الشمالي، وتقرر أن يكون الدخول لمباريات البطولة مجانًا للأفراد والعائلات، مع تنظيم عددٍ من الفعاليات الفلكلورية والعروض الترفيهية المصاحبة لمباريات البطولة.