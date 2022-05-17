جامعة نورة تتوّج الكليات الفائزة في منافسات الموسم الرياضي الثاني

يذكر أن إقامة هذه البطولة ضمن توجهات الجامعة لتنظيم مختلف الأنشطة الرياضية والبطولات الداخلية التي تتيح لطلبتها الفرصة من أجل المشاركة والمنافسة في بطولات خارجية؛ سعيًا منها للارتقاء بالرياضة الجامعية وإبراز أدوار الأبطال والفرق الرياضية والوصول إلى المواهب، وتوسيع قاعدة الألعاب الرياضية في البطولة والتنافس عليها.