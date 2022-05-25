جدة تستضيف بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للصالات للسيدات

وكانت آخر نسخة من بطولة كرة الصالات للسيدات، أقيمت قبل نحو 10 سنوات حين استضافت البحرين النسخة الثانية عام 2012، ووقتها فاز المنتخب الإيراني باللقب مقابل حلول المنتخب الأردني ثانياً والبحريني ثالثاً، ووسط مشاركة 7 منتخبات بشكل عام.