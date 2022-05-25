رياضة
جدة تستضيف بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للصالات للسيدات
القرعة أوقعت "الأخضر" في المجموعة الثانية
أوقعت بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة للصالات للسيدات المنتخب السعودي مستضيف البطولة بالمجموعة الثانية بجوار عمان والكويت.
وشهدت المجموعة الأولى وجود منتخبات فلسطين والعراق والبحرين والإمارات، وذلك بحسب ما أسفرت عنه قرعة البطولة المقررة من 16 إلى 24 يونيو المقبل، في مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
وكانت آخر نسخة من بطولة كرة الصالات للسيدات، أقيمت قبل نحو 10 سنوات حين استضافت البحرين النسخة الثانية عام 2012، ووقتها فاز المنتخب الإيراني باللقب مقابل حلول المنتخب الأردني ثانياً والبحريني ثالثاً، ووسط مشاركة 7 منتخبات بشكل عام.
وأقيمت النسخة الأولى من البطولة عام 2008 في الأردن وشهدت أيضاً فوز المنتخب الإيراني باللقب فيما جاء المنتخب الأردني المضيف ثانياً والسوري ثالثاً.