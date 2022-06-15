جدة تستضيف عمومية "عربي القوى" غداً الخميس

يترأس رئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى الدكتور أحمد الفاضل الجمعية العمومية الثامنة عشرة للاتحاد العربي لألعاب القوى، بحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد وممثلي اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية والاتحاد الآسيوي ورؤساء الاتحادات العربية الأعضاء، وذلك عند السادسة من مساء بعد غد الخميس في فندق (فرنتيل) بمدينة جدة.