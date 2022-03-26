جدة تشهد انطلاق السباق الرسمي لجائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1.. غدًا

وجاء "سيرجيو بيريز" في صدارة الترتيب بعدما حقق اللفة الأفضل بزمن قدره 1:28.200 دقيقة متفوقًا على تشارلز لوكلير سائق فريق فيراري بفارق 0.025 ثانية، الذي ضمن مركز الانطلاق الثاني بزمن قدره 1:28.225 دقيقة، أما زميله في الفريق الإسباني كارلوس ساينز فسيكون في المرتبة الثالثة بزمن قدره 1:28.402، كما حجز الهولندي ماكس فيرستابين سائق فريق ريد بل المركز الرابع في شبكة الانطلاق بزمن يبلغ 1:28.461. فيما جاءت نتائج الجولة التأهيلية على النحو الآتي: