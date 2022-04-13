جراحة ناجحة لمهاجم الهلال "الدولي" صالح الشهري

أُجريت، اليوم الأربعاء، عملية جراحية لمهاجم الفريق الأول لكرة القدم "الدولي" "صالح الشهري" في وتر القدم في فنلندا على يد الطبيب "لاسي ليمباينن" بعدما تعرض لإصابة قوية ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2022.
وقال الشهري عبر حسابه الرسمي على "تويتر": بحمد الله وفضله أُجريت مساء الأربعاء عملية جراحية بوتر القدم تكللت بالنجاح.
وقدم شكره لرئيس النادي والإدارة على "توفير أفضل الخدمات الطبية وتذليل كل الصعاب".
واختتم بتوجيه رسالة لجماهير الهلال قال فيها: كل الشكر والتقدير على رسائلكم وشرف لي دائمًا تمثيل هذا الكيان العظيم، متمنيًا "العودة بشكل أقوى".
يُشار إلى أن الشهري قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الشارقة ضمن الجولة الأولى من دوري الأبطال، خرج على إثرها مصابًا عند الدقيقة 34، ليدخل بدلاً منه زميله عبد الله الحمدان في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بهدفين لهدف.