جراحة ناجحة لمهاجم الهلال "الدولي" صالح الشهري

يُشار إلى أن الشهري قد تعرض لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الشارقة ضمن الجولة الأولى من دوري الأبطال، خرج على إثرها مصابًا عند الدقيقة 34، ليدخل بدلاً منه زميله عبد الله الحمدان في اللقاء الذي انتهى بفوز الهلال بهدفين لهدف.