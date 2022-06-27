جماهير الأهلي تردد بنغم حزين : وداعية يا آخر ليلة تجمعنا

رافق الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي نظيره الحزم والفيصلي لدوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، وذلك بعد أن تعادل سلبيًا أمام نظيره الشباب، في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الاثنين، في الرياض.