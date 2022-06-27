جماهير الأهلي تردد بنغم حزين : وداعية يا آخر ليلة تجمعنا

رافق الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي نظيره الحزم والفيصلي لدوري الدرجة الأولى "دوري يلو"، وذلك بعد أن تعادل سلبيًا أمام نظيره الشباب، في الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الاثنين، في الرياض.
ويعد هبوط الأهلي لدوري الدرجة الأولى هو الأول للأخضر في تاريخه، حيث كان يستوجب عليه الانتصار على الشباب أولاً ومن ثم انتظار نتائج بقية مباريات بعض الأندية.
وبقت فرق (الطائي ، الرائد ، الفتح ،أبها ، الفيحاء حامل كأس الملك ، التعاون، الاتفاق، الباطن) مع الكبار في دوري المحترفين.
بتلك النتائج حقق الهلال لقب الدوري (هاتريك) للمرة الثالثة على التوالي برصيد 67 نقطة، الدوري رقم 18، (البطولة رقم 65 متجاوزًا تاريخ تأسيسه)، يليه الاتحاد برصيد 65 نقطة، والنصر ثالثًا ( تأهل لكأس السوبر) برصيد 61 نقطة، والشباب رابعًا برصيد 55 نقطة، وضمك برصيد 44 نقطة.