جماهير الأهلي تطالب برحيل المدرب والرئيس يرد: لا نستحق الخسارة أمام الاتحاد

لازالت جماهير النادي الأهلي تطالب برحيل مدرب الفريق الأول لكرة القدم الألباني " هاسي "، بعد تردي النتائج في الدوري، بالإضافة إلى الخسارة الكبيرة من قبل الغريم التقليدي الاتحاد أمس " دورياً " 4/3 .

من جانبه أشار رئيس النادي الأهلي ماجد النفيعي، بعد الخسارة من متصدر الدوري، إلى أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام الاتحاد.

وقال النفيعي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هارد لك للجماهير ومبروك للاتحاد، خسرنا بأخطاء لاعبينا ولا نستحق الهزيمة".

وتابع: "لعبنا شوطاً أول سيئاً جداً بسبب أخطاء فردية وهدف تسلل غير صحيح ومع ذلك عدنا بقوة في الشوط الثاني.. ولم نعرف أنه تم خلط قوانين كرة القدم بكرة اليد".

وتوقف رصيد الأهلي عند 25 نقطة في المركز العاشر .