جماهير النصر تستقبل مدرب الفريق الجديد رودي غارسيا

ومن المقرر أن يعقد جارسيا اجتماعًا مع مسؤولي النصر خلال الساعات القليلة القادمة، لمناقشة برنامج إعداد الفريق، فضلاً عن الصفقات التي سيحتاج إليها في الموسم المقبل.