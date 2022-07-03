جماهير النصر تستقبل مدرب الفريق الجديد رودي غارسيا

أعلن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر اليوم الأحد وصول المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الفرنسي رودي جارسيا إلى العاصمة الرياض.
واحتشدت مجموعة كبيرة من عشاق النادي في صالة الطيران الخاص بمطار الملك خالد الدولي للترحيب بالمدرب الجديد للفريق.
ومن المقرر أن يعقد جارسيا اجتماعًا مع مسؤولي النصر خلال الساعات القليلة القادمة، لمناقشة برنامج إعداد الفريق، فضلاً عن الصفقات التي سيحتاج إليها في الموسم المقبل.
وكانت إدارة النصر أعلنت أخيرًا التعاقد مع جارسيا لتدريب الفريق بعد مفاوضات شاقة وطويلة، حسب وصف رئيس النادي مسلي آل معمر.