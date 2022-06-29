جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم تدشن مشروع "الكسوة".. بدعمٍ من منصة إحسان

وبيَّن أن هذا المسار يندرج تحته عدد من الخدمات الرئيسة ومن أهمها: الدعم الغذائي، الدعم المالي، الحج، العمرة، الحقائب المدرسية، الكسوة، التقدير، البحث الاجتماعي، والبرامج الترفيهية، مؤكدًا أن الجمعية قدمت جملة من الخدمات المميزة في هذا المسار وستواصل من خلال هذا المشروع تأمين الحياة الطبيعية للاعبين القدامى وأسرهم بدعمٍ من أهل البذل والعطاء في وطننا المعطاء.