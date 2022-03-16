جمل تكتيكية تجهز الهلال للأهلي .. في قمة الجولة 25 من دوري المحترفين

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مرانه الرئيس، مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة ضيفه الأهلي، الجمعة المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأ المران بتدريبات بدنية وفنية متنوعة ، شرح خلالها المدير الفني الأرجنتيني " دياز" عددًا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بتدريبات متنوعة بالكرة.
فيما واصل الثنائي عبد الله عطيف وناصر الدوسري برنامجيهما التأهيليين، مما يؤكد غيابهم عن مباراة الكلاسيكو.