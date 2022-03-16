جمل تكتيكية تجهز الهلال للأهلي .. في قمة الجولة 25 من دوري المحترفين

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مرانه الرئيس، مساء اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة ضيفه الأهلي، الجمعة المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.