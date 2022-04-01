جمل تكتيكية تعد "الهلال" لـ"الشباب"

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء الجمعة مرانه الرئيس، استعداداً لمواجهة "الشباب" يوم الأحد المقبل ضمن مباريات دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
تركزت الحصة التدريبية في مجملها على الجوانب الفنية والتكتيكية، طبق خلالها المدير الفني "رامون دياز" عدداً من الجمل التكتيكية على كامل الملعب.
شارك الثنائي "أوديون إيغالو وجوستافو كويلار" في تدريبات الفريق الجماعية، فيما واصل الثنائي "علي آل بليهي وعبدالله عطيف" برنامجيهما التأهيليين.
ويجري الفريق عند الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم مرانه الأخير؛ قبل مواجهة الشباب، في الثالث من أبريل الجاري على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض .