"جورجيا هال" و"كريستينا" تتصدران منافسات بطولة "أرامكو" السعودية النسائية للجولف

كما شهدت منافسات اليوم إقامة فعاليات "يوم المرأة" والذي يُعد امتداداً لمبادرة نادي السيدات أولاً، وتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية، حيث أتيح لجميع الجماهير الحاضرة من سيدات وفتيات المملكة فرصة تعلم رياضة الجولف من خلال حصص تدريبية مجانية، بالإضافة إلى لقاء مجموعة من نخبة لاعبات الجولف العالميات المشاركات في البطولة، كما أتيح لهن فرصة التسجيل في حصص تدريبية على مدار العام ضمن "نادي السيدات أولاً".