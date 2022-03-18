"جورجيا هال" و"كريستينا" تتصدران منافسات بطولة "أرامكو" السعودية النسائية للجولف

اختتمت منافسات اليوم الثاني من بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، المقامة على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حيث اتسمت منافسات اليوم بالإثارة بسبب الظروف المناخية والرياح الشديدة.
وشهدت المنافسات استمرار الإنجليزية جورجيا هال في صدارة الترتيب، مناصفة مع التشيكية كريستينا نابوليوفا، بتسجيلهما 6 ضربات تحت المعدل، وجاءت خلفهم الهولندية آن فان دام، التي سجلت 4 ضربات تحت المعدل، في حين حلت الأسترالية ستيفاني كير ياكو في المركز الثالث بتسجيلها 3 ضربات تحت المعدل.
كما شهدت منافسات اليوم إقامة فعاليات "يوم المرأة" والذي يُعد امتداداً لمبادرة نادي السيدات أولاً، وتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية والتعليمية، حيث أتيح لجميع الجماهير الحاضرة من سيدات وفتيات المملكة فرصة تعلم رياضة الجولف من خلال حصص تدريبية مجانية، بالإضافة إلى لقاء مجموعة من نخبة لاعبات الجولف العالميات المشاركات في البطولة، كما أتيح لهن فرصة التسجيل في حصص تدريبية على مدار العام ضمن "نادي السيدات أولاً".
وتستكمل منافسات بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية في ثالث أيامها غداً، بالمرحلة النهائية، التي تأهلت لها 63 لاعبة من أصل 108، يُمثلن 27 دولة من مختلف أنحاء العالم، حيث يتنافسن على لقب النسخة الثالثة من البطولة التي يبلغ مجموع جوائزها مليون دولار أمريكي.