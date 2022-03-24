جوعان بن حمد مهنئًا الأخضر بالتأهل لمونديال 2022: "حياكم في قطر"

بعد إعلان تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمونديال قطر 2022 مباشرة، رحب الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، شقيق أمير دولة قطر، بتأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 2022.
وأرفق الشيخ جوعان صورة ترحيبية بالأخضر عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، وعلق عليها: "نبارك للأشقاء في السعودية إحراز المنتخب بطاقة التأهل رسميًا إلى كأس العالم FIFA قطر 2022 للمرة السادسة في تاريخه".
وزاد: "كما نبارك للمنتخب الياباني التأهل من نفس المجموعة، ونتطلع إلى رؤية الجميع في عاصمة الرياضة العالمية".
من جهته رد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، على تهنئة الشيخ جوعان، واقتبس تغريدته، وقال: "الله يبارك فيك.. أشكرك أخي جوعان على هذه المشاعر الطيبة، وكل الأمنيات لقطر بتنظيم نسخة مميزة لكأس العالم 2022".
وتأهلت السعودية رسميًا اليوم الخميس إلى كأس العالم، بعد خسارة أستراليا 2-0 أمام اليابان.