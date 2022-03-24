جوعان بن حمد مهنئًا الأخضر بالتأهل لمونديال 2022: "حياكم في قطر"

من جهته رد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، على تهنئة الشيخ جوعان، واقتبس تغريدته، وقال: "الله يبارك فيك.. أشكرك أخي جوعان على هذه المشاعر الطيبة، وكل الأمنيات لقطر بتنظيم نسخة مميزة لكأس العالم 2022".