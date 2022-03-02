جولة "فضّ الشراكة".. بين ثلاثي النصر والهلال والاتحاد

مع انطلاق منافسات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، غداً الخميس، يسعى ثلاثي خط المقدمة في أندية النصر والاتحاد والهلال، المتمثل في البرازيليان "تاليسكا" و"رومارينهو" والنيجيري "إيغالو" إلى فضّ الشراكة في صراع صدارة هدافين الدوري، حيث يملك كل لاعب 14 هدفاً، في سجله التهديفي، في المراكز الثلاثة الأولى (توالياً)، مع نهاية الجولة 22 من دوري المحترفين.

ويشتد الصراع بين الثنائي "تاليسكا" و"إيغالو" على لقب هداف الدوري حين يلتقي النصر وشقيقه الهلال، فيما يلعب مهاجم الاتحاد "رومارينهو" أمام ضمك.