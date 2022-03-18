"جولف السعودية" تطلق أول برنامج عربي للتعليم والتدريب

أطلقت "جولف السعودية" رسمياً برنامج الجولف للتدريب والتعليم باللغة العربية الذي يُعد الأول من نوعه كمنهج متكامل، وذلك بالتزامن مع فعاليات بطولة أرامكو السعودية الدولية النسائية للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز صناعة الجولف في المملكة عبر تقديم نظام جولف اقتصادي قادر على خلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين، من خلال الملاعب الجديدة أو القائمة، ومن المتوقع أن يصل عدد الوظائف المستحدثة بنهاية العام 2025 إلى أكثر من 2.200 وظيفة.

وتعمل "جولف السعودية" جنباً إلى جنب مع الجهات ذات السبق في هذا المجال، حيث تعاونت في صناعة البرنامج مع كل من منظمة مديري الأندية الأوروبية (CMAE)، والمركز الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (فهم)، وشبكة قادرون لأصحاب الأعمال والإعاقة.

وعملت "جولف السعودية" مع شركائها بشكل مكثف على تطوير هذا البرنامج، بما يسهم في زيادة الفرص الوظيفية وضمان ملاءمتها لمختلف شرائح المجتمع من فئات عمرية وخلفيات وقدرات ومهارات مختلفة بهدف نمو اللعبة في المملكة بشكل عام.

وأكد الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة جولف السعودية ماجد السرور في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة إطلاق البرنامج أهمية هذه الخطوة، معرباً عن سعادته بإطلاق هذا البرنامج الذي يعد أول برنامج تعليمي وتدريبي باللغة العربية.

وأكد "السرور" سعي "جولف السعودية" الدؤوب لتقديم رياضة الجولف للجميع، وحرصها الدائم على تطوير كوادرها بمنحها فرصة الالتحاق بالبرنامج، سواء من العاملين في مقر الشركة أو في منشآت الجولف المختلفة التابعة لنا، كما أننا بصدد إطلاق البرنامج بشكل واسع ليشمل خريجي المدارس والجامعات وكل الباحثين عن فرص العمل.

ويأتي البرنامج التدريبي الجديد ليتيح للمواطنين السعوديين بشكل مجاني فرصة الالتحاق بأحد أسرع القطاعات نمواً في المملكة، ويعتبر البرنامج التدريبي الذي تم بناؤه بالشراكة مع منظمة مديري الأندية الأوروبية (CMAE) مصمماً لتلبية احتياجات تدريب وتعليم المتعرفين حديثاً على عالم الجولف.

ويتكون البرنامج من خمسة مستويات قبل إنهاء الرحلة التعليمية، ويمكن للمتدرب التوقف بشكل مؤقت بعد إتمام أي مستوى وفقاً لرغبته وإمكاناته، وهو يشمل مقدمة في الجولف وأساسيات العمل في الأندية ومهارات الإشراف والقيادة، إضافة لفرصة التدريب العملي في أحد الأندية، إلى جانب المنهج الإعدادي المخصص للراغبين في الالتحاق ببرنامج تطوير المديرين.

وكإحدى الركائز الثلاث لاستراتيجية الاستدامة الوطنية، تركز الأجندة الخضراء على التعليم والتدريب والتوظيف للسعوديين من مختلف الفئات العمرية، وهو ما دفع القائمين على البرنامج إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شبكة قادرون بصفتها منظمة غير ربحية تهدف إلى دعم أصحاب الأعمال لتوظيف ذوي الإعاقة، ومنحهم فرصة العمل في ظروف متساوية مع باقي زملائهم في مقارّ العمل.

وينتظر أن يبدأ تقديم البرنامج للموظفين الحاليين في "جولف السعودية" والمنشآت الخاضعة لإدارتها قبل انطلاق البرنامج التعليمي المقدم بالتعاون مع المركز الوطني لإدارة المنشآت والضيافة (فهم)، وسيتم منح الشهادة لكلا المستويين من خلال منصة رقمية تمكّن الأفراد من مختلف الخلفيات من الالتحاق بعالم الجولف.

وعلى مدى الأشهر الـ 18 المقبلة، ستعمل "جولف السعودية" عن قرب مع كل من منظمة مديري الأندية الأوروبية (CMAE)، بما تملكه من كوادر خبيرة في المجال وشبكة "قادرون"؛ لضمان إتاحة البرنامج لجميع فئات المجتمع، بما يضمن منح الفرصة للمتقدمين كافة.