"جوهور" الماليزي و"أوراوا" الياباني إلى الدور ثمن النهائي

وتصدر دايغو ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام أوراوا ريدز، مقابل 7 نقاط لليون سيتي، ونقطة واحدة لشاندونغ تايشان؛ حيث حصل دايغو على بطاقة التأهل إلى دور الـ16، في حين تأهل أوراوا ريدز كأفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.