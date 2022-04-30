"جوهور" الماليزي و"أوراوا" الياباني إلى الدور ثمن النهائي

تأهل فريق جوهور الماليزي الأول لكرة القدم للدور ثمن النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا بفوزه الثمين على أولسان هيونداي الكوري الجنوبي 2-1 في المرحلة السادسة والأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة.
وسجل للفائز كل من: الأرجنتيني لياندرو فيلازكوز "5"، وبارك يونغ وو "90+4 خطأ في مرمى فريقه"، في حين سجل الياباني جون أمانو على هدف الفريق الخاسر الوحيد "6".
وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها جوهور دور الـ16 من منافسات أمجد الكؤوس الآسيوية.
وضمن المجموعة ذاتها تغلّب كاواساكي فرونتال الياباني على غوانغجو إيفرغراندي الصيني بهدف دون رد.
وبذلك تصدر جوهور المجموعة برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين عن كاواساكي فرونتال الثاني، وثلاث نقاط عن أولسان هيونداي الثالث، في حين تذيل غوانغجو إيفرغراندي الترتيب دون نقاط.
وحسم نادي دايغو الكوري الجنوبي الصدارة وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 بعد فوزه على ليون سيتي سايلرز السنغافوري 2-1 اليوم السبت على ملعب بوريرام.
وتقدم ليون سيتي عبر هدف سونغ وي-يونغ بالدقيقة 26، قبل أن يرد دايغو بهدفين خلال الشوط الثاني عن طريق لي كيون-هو "54" وزيكا "82 من ضربة جزاء".
كما تأهل نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه على شاندونغ تايشان الصيني 5-0 اليوم السبت على ملعب مدينة بوريرام.
وسجل كايتو ياسوي "13"، وتيتسويا تشينين "34 و85"، ويوسوكي ماتسو "45+1 و69" أهداف الفوز لصالح أوراوا ريدز.
وتصدر دايغو ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة من ست مباريات، بفارق المواجهات المباشرة أمام أوراوا ريدز، مقابل 7 نقاط لليون سيتي، ونقطة واحدة لشاندونغ تايشان؛ حيث حصل دايغو على بطاقة التأهل إلى دور الـ16، في حين تأهل أوراوا ريدز كأفضل الفرق الحاصلة على المركز الثاني.