حادث مروع يوقف انطلاقة جائزة بريطانيا الكبرى لفورمولا 1

تَوَقف سباق بريطانيا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، قبل إكمال أول لفة، بعد حادث كبير بين عدد من السائقين يوم الأحد؛ حيث انقلبت سيارة "غوانيو تشو" سائق "ألفا روميو"، وطارت من فوق حائط الإطارات.