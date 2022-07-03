حادث مروع يوقف انطلاقة جائزة بريطانيا الكبرى لفورمولا 1

تَوَقف سباق بريطانيا ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، قبل إكمال أول لفة، بعد حادث كبير بين عدد من السائقين يوم الأحد؛ حيث انقلبت سيارة "غوانيو تشو" سائق "ألفا روميو"، وطارت من فوق حائط الإطارات.
ورفع العلم الأحمر في سباق جائزة بريطانيا الكبرى في فورمولا واحد، بعد حادث مروع شَمِلَ العديد من السائقين مع انطلاق السباق على حلبة سيلفرستون الأحد.
وفيما قفز سائق ريدبول الهولندي ماكس فيرستاين إلى الصدارة على حساب سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس عند المنعطف الأول؛ وقعت "مجزرة" السيارات خلفهما مع انقلاب سيارة الصيني سائق ألفا رميو "دجو غوانيو"؛ لتخرج من الحلبة.
وطال هذا الحدث سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل، الفرنسي إستيبان أوكون سائق ألبين، والياباني يوكي تسونودا (ألفا توري)، وسائق وليامس البريطاني أليكس ألبون.
وذكرت التقارير الأولية أن السائق الصيني كان واعيًا ولم يصب بأذى.
وغرد فريق "وليامز" عبر حسابه على "تويتر": "مجزرة عند المنعطف الأول، وللأسف أليكس (سائق الفريق) خرج من السباق".